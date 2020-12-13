Квят: «Хотел закончить этот сезон на высокой ноте»

Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят поделился впечатлениями о ходе гонки «Гран-при Абу-Даби». Россиянин остался вне очковой зоны, показав 11-й результат.

«Я разочарован, — цитирует Квята Motorsport. — Мы ожидали, что придется бороться скорее со скольжением задних колес, а в реальности на первом отрезке мне сильно не хватала зацепа спереди. Что-то явно было не так с передним крылом.

Постоянно возникала недостаточная поворачиваемость — и из-за этого я в постоянных скольжениях быстро убил передние шины и не мог всерьез сопротивляться атакам со стороны соперников. И еще до выезда автомобиля безопасности уступил несколько позиций.

Не могу сказать, что машина была медленной — но скольжение передней оси постоянно все портило. И не могу сказать, что гонка была такой уж отвратительной — но я финишировал явно не там, где мог и должен был. Я делал все, что мог, но машина просто ехала не так, как надо. Жаль, что так получилось — ведь, само собой, я хотел закончить этот сезон на высокой ноте».