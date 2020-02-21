Квят едва не столкнулся с Грожаном на тестах в Барселоне
16:03
Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят чуть не столкнулся с французом Роменом Грожаном («Хаас») во время тестов в Барселоне.
Квят на повороте очень близко прижался к Грожану, но все-таки избежал контакта.
Напомним, что в утренней сессии третьего дня тестов Квят стал четвертым. Лучшее время показала Валттери Боттас («Мерседес»).
It's only... q?u?a?l?i?f?y?i?n?g? p?r?a?c?t?i?c?e? testing!— Formula 1 (@F1) February 21, 2020
Grosjean and Kvyat get too close for comfort ?#F1 #F1Testing pic.twitter.com/9NEmuFZZjT
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