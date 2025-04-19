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Сегодня, 20:55

Квалификацию «Гран-при Саудовской Аравии» остановили из-за аварии Норриса

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Ландо Норрис.
Фото AFP

Пилот «Макларен» Ландо Норрис попал в аварию в третьем сегменте квалификации на «Гран-при Саудовской Аравии».

Британец не справился с управлением и врезался в стену. Из-за инцидента сессию остановили красными флагами.

Норрис не успел проехать быстрый круг, поэтому займет 10-е место в третьем сегменте и стартует с 10-й позиции в гонке.

«Гран-при Саудовской Аравии» проходит с 18 по 20 апреля. Гонка состоится в воскресенье, 20 апреля.

Ландо Норрис — лидер личного зачета сезона-2025, после четырех этапов у него 77 очков. Ближайшим преследователем гонщика является его партнер по команде Оскар Пиастри, набравший 74 очка.

Формула-1
Макларен
Ландо Норрис
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