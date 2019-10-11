Квалификация «Гран-при Японии» перенесена на воскресенье

«Формула-1» приняла решение перенести квалификацию «Гран-при Японии» на воскресенье из-за приближения тайфуна Хагибис. Квалификация начнется в 10:00 по местному времени, гонка — в 15:10 (5:00 и 9:10 по московскому времени соответственно).

В субботу вечером тайфун окажется в 200 км от трассы, а порывы ветра достигнут 160 км/ч.

Гонка «Гран-при Японии» должна состояться 13 октября (8.10 по московскому времени). На 11 октября запланированы два свободных заезда.