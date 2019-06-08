Квалификация "Гран-при Канады" приостановлена из-за аварии Магнуссена

Квалификация "Гран-при Канады" была приостановлена в конце второго сегмента. Причиной этого стала авария Кевина Магнуссена на "Хаасе". Он ударился в знаменитую "стену чемпионов" и разбил болид.

Отметим, что к этому времени датчанин был десятым в квалификации. Из-за его аварии сессия была приостановлена, что помешало улучшить результаты ряду пилотов. Например, не завершил быструю попытку пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен, который остался 11-м и не попал в третий сегмент.