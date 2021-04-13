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Квалификация «Гран-при Италии» «Формулы-1» начнется с минуты молчания в память о принце Филиппе

15:44
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Официальный сайт «Формулы-1» сообщил, что квалификация «Гран-при Эмилии-Романьи» начнется с минуты молчания в память о принце Филиппе. Церемония прощания состоится в субботу, 17 апреля.

В связи с этим, руководство «Формулы-1» изменило расписание проведения «Гран-при», чтобы гонки не пересекались с церемонией. Квалификация будет проходить в субботу в 15:00-16:00 по московскому времени. Время третьей сессии свободных заездов переместилось на 12:00-13:00 из-за правила, согласно которому квалификация должна состоятся через два часа после третьей практики.

«Гран-при Эмилии-Романьи» «Формулы-1» пройдет на трассе в итальянской Имоле с 16 по 18 апреля.

Дополнительная информация:

https://www.formula1.com/en/latest/article.formula-1-and-fia-confirm-changes-to-imola-weekend-timetable-full-details.12vf4JGyyqsuIAXyNaMViC.html

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