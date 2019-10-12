Квалификационные гонки сезона-2020 пройдут в России, Франции и Бельгии
13:41
Квалификационные гонки в сезоне-2020 года пройдут на этапах в России, Франции и Бельгии, утверждает Auto Motor und Sport.
Ранее появилась информация, что квалификационная гонка должна заменить традиционную квалификацию в нескольких «Гран-при» сезона-2020.
Утверждают, что в квалификационной гонке стартовый порядок гонщиков станет обратным их положению в общем зачете.
Такой формат квалификации будет запущен в экспериментальном режиме.
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