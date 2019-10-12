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Квалификационные гонки сезона-2020 пройдут в России, Франции и Бельгии

13:41

Квалификационные гонки в сезоне-2020 года пройдут на этапах в России, Франции и Бельгии, утверждает Auto Motor und Sport.

Ранее появилась информация, что квалификационная гонка должна заменить традиционную квалификацию в нескольких «Гран-при» сезона-2020.

Утверждают, что в квалификационной гонке стартовый порядок гонщиков станет обратным их положению в общем зачете.

Такой формат квалификации будет запущен в экспериментальном режиме.

Формула-1: новости и статьи, календарь «Гран-при», интервью с гонщиками

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