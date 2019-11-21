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Култхард считает, что время Феттеля в «Формуле-1» на исходе

21 ноября 2019, 23:33
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Бывший гонщик «Формулы-1» Дэвид Култхард поделился мнением о столкновении пилотов «Феррари» Себастьяна Феттеля и Шарля Леклера. Он считает, что глава команды Маттиа Бинотто сможет уладить конфликт.

- Думаю, у Маттиа есть сила характера и достаточный опыт работы с «Феррари», чтобы посадить их и сказать: «Ребята, это неприемлемо», — цитирует Култхарда Motorsport. — Это деликатный момент, но факты есть факт, их нельзя отрицать, иначе отношениям конец.

Думаю, они пожмут друг другу руки. Но вы имеете дело с двумя разными людьми в двух разных фазах их жизни, не говоря уже о карьере. Шарль многого не знает в 21 год. У него нет жизненного опыта Себа, поэтому он просто скажет: «Окей, больше я не буду ставить себя в такой положение».

В случае с Себом все иначе — он знает, что его время на исходе. Достаточно ли у него времени в карьере, чтобы выиграть титул с «Феррари».

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