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Култхард призывает Ферстаппена уйти из «Ред Булла»

16:59
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Бывший гонщик «Формулы-1» Дэвид Култхард считает, что Макс Ферстаппен должен покинуть «Ред Булл». В минувшем сезоне голландец занял третье место в личном зачете.

- Макс является одним из лучших пилотов, — цитирует Култхарда Motorsport со ссылкой De Telegraaf. — Но его возможности ограничены машиной. Было бы круто для «Формулы-1», если бы у Ферстаппена, Хэмилтона и Леклера была бы техника примерно одного уровня. Вот тогда бы мы увидели выдающуюся борьбу.

Но в последние шесть лет лучшая машина была у «Мерседеса». Мне нравится видеть Макса в цветах «Ред Булла» но я пойму его желание уйти, если в 2020 году машина не позволит ему бороться за титул. Ему необходим шанс сражаться за победу в каждой гонке, а сейчас этого нет.

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