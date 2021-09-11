Кубица заявил, что Мазепин испортил его попытку в квалификации «Гран-при Италии»

Пилот «Альфа Ромео» Роберт Кубица высказался о результате квалификации «Гран-при Италии». Он занял девятнадцатое место, опередив Никиту Мазепина из «Хааса».

«Этот день не был самым хорошим, но завтра мы попробуем отыграться. Тренировка сложилась неплохо, но у тебя есть всего один час, чтобы попробовать три типа шин и проехать длинные и короткие серии кругов — в такой ситуации трудно получить нужный результат.

Я немного расстроен результатом в квалификации, потому что считаю, что мы могли оказаться на решетке немного выше. На этой трассе не так легко найти место, а когда я сделал это, то моя первая попытка была испорчена Мазепиным, который оказался в середине трассы. Сперва я подумал, что у него техническая проблема, но затем он разогнался. Немного досадно, ведь в короткой сессии на счету каждый круг, но такова жизнь", — цитирует Кубицу пресс-служба команды.

11 сентября на «Гран-при Италии» пройдет спринт-квалификация. Она определит расположение пилотов на стартовой решетке воскресной гонки.