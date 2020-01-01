Кубица стал резервным пилотом «Альфа Ромео»

Польский гонщик Роберт Кубица в новом сезоне будет резервным пилотом «Альфа Ромео», сообщает пресс-служба «Формулы-1». Ранее сообщалось, что на его переход повлияет смена топливного спонсора команды — в новом сезоне «Альфа Ромео» переходит с Shell на польскую Orlen.

Кубица в прошлом сезоне вернулся в «Формулу-1» после девятилетнего отсутствия. Он выступал за «Уильямс», набрав за сезон одно очко. Ранее в «Королевских гонках» он представлял «Заубер» (2006-2009) и «Рено» (2010).

Призовыми пилотами «Альфа Ромео» в новом сезоне будут Кими Райкконен и Антонио Джовинацци.