Кубица не исключил, что снова вернется в «Ф-1»

Резервист «Альфа Ромео» Роберт Кубица заявил, что не теряет надежду вновь получить место боевого пилота.

— Моя история последних лет показала, что не стоит зарекаться, — сказал Кубица Motorsport. — Нельзя ничего исключать. Моя ситуация научила, пожалуй, не только меня, что даже после тяжелой аварии и сложного возвращения не надо списывать себя.

В то же время, надо оставаться реалистом. Получив новый шанс, я, конечно, оценю ситуацию. Если нет — то нет.

Роберт Кубица вернулся в «Формулу-1» в прошлом году после десятилетнего перерыва, но проведя один сезон за «Уильямс» вновь остался без места в кокпите. В нынешнем сезоне 35-летний Кубица исполняет роль резервного пилота «Альфа Ромео».