Кубица — лидер первого дня вторых зимних тестов «Формулы-1» в Барселоне
15:58
Резервный пилот «Альфа Ромео» Роберт Кубица лидирует после утренней сессии первого дня вторых зимних тестов «Формулы-1» в Барселоне. Вторую строчку занял партнер Даниила Квята по «Альфа Таури» Пьер Гасли, на третьем месте — Александр Албон из «Ред Булла».
Формула-1
Барселона
26 февраля
Тесты
1. Роберт Кубица («Альфа Ромео») — 1.16,942 (53 круга)
2. Пьер Гасли («Альфа Таури») +0,598 (25)
3. Александр Албон («Ред Булл») +0,608 (29)
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,620 (89)
5. Лэнс Стролл («Рэйсинг Пойнт») +0,845 (43)
6. Себастьян Феттель («Феррари») +1,171 (84)
7. Даниэль Риккьярдо («Рено») +1,272 (53)
8. Карлос Сайнс («Макларен») +1,279 (46)
9. Николас Латифи («Уильямс») +1,358 (48)
10. Ромен Грожан («Хаас») +1,728 (42)
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