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Кубица — лидер первого дня вторых зимних тестов «Формулы-1» в Барселоне

15:58
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Резервный пилот «Альфа Ромео» Роберт Кубица лидирует после утренней сессии первого дня вторых зимних тестов «Формулы-1» в Барселоне. Вторую строчку занял партнер Даниила Квята по «Альфа Таури» Пьер Гасли, на третьем месте — Александр Албон из «Ред Булла».

Формула-1

Барселона

26 февраля

Тесты

1. Роберт Кубица («Альфа Ромео») — 1.16,942 (53 круга)

2. Пьер Гасли («Альфа Таури») +0,598 (25)

3. Александр Албон («Ред Булл») +0,608 (29)

4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,620 (89)

5. Лэнс Стролл («Рэйсинг Пойнт») +0,845 (43)

6. Себастьян Феттель («Феррари») +1,171 (84)

7. Даниэль Риккьярдо («Рено») +1,272 (53)

8. Карлос Сайнс («Макларен») +1,279 (46)

9. Николас Латифи («Уильямс») +1,358 (48)

10. Ромен Грожан («Хаас») +1,728 (42)

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