Кристиан Хорнер заявил, что Перес остается пилотом «Ред Булл»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер опроверг информацию о замене пилота команды Серхио Переса.

«Он остается пилотом команды «Ред Булл», несмотря на все слухи и спекуляции. И мы с нетерпением ждем возможности увидеть, как после летнего перерыва он проявит себя на трассах, где ранее неоднократно демонстрировал очень хорошие результаты», — приводит слова Хорнера Gp Blog.

Ранее сообщалось, что пилот «РБ» Даниэль Риккардо и резервный гонщик «Ред Булл» Лиам Лоусон проведут тесты, которые станут ключевыми для определения состава команды.

34-летний гонщик в сезоне-2024 набрал 131 очко после 14 этапов и занимает седьмое место в личном зачете пилотов. Мексиканец является пилотом «Ред Булл» с 2021 года.