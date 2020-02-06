Кристиан Хорнер заявил, что Феттель не может вернуться в «Ред Булл», пока там есть Ферстаппен
Руководитель «Ред Булла» Кристиан Хорнер заявил, что возвращение 4-кратного чемпиона мира в классе «Формула-1» Себастьяна Феттеля в команду невозможно. Хорнер объясняет это тем, что Феттель не сможет ужиться вместе с нынешним пилотом конюшни, базирующейся в Милтон-Кинс, Максом Ферстаппеном.
— Не представляю, как в одной команде могут ужиться два столь амбициозных гонщика, как Феттель и Ферстаппен, — приводит Autosport.com слова Хорнера. — Вы и сами видите, какие проблемы возникли у Феттеля с Леклером в Ferrari. Нет гарантии, что подобная ситуация не возникнет с ним в нашей команде. То же самое касается и Льюиса Хэмилтона. Сохранять позитивную динамику в команде очень тяжело, особенно при высокой конкуренции.
Себастьян Феттель выступал за «Ред Булл» с 2009 по 2014 годы, в этой команде 32-летний пилот выиграл все 4 своих чемпионских титула. С 2015 года немец является гонщиком «Феррари».
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https://autosport.com.ru/f1/60987-kristian-horner-fettel-ne-uzhivetsya-v-odnoy-komande-s-ferstappenom