Кристиан Хорнер: «Штраф Хэмилтона ничего не меняет для «Ред Булл»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал штраф пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.

12 ноября стало известно, что Хэмилтон потеряет пять позиций на старте «Гран-при Сан-Паулу» из-за замены ДВС.

«Для нас это ничего не меняет. Нужно сосредоточиться на том, чтобы самим выступить как можно лучше.

Погода немного испортилась сегодня, впереди спринт, а потом главная гонка в воскресенье. Вполне объяснимо, что со стратегической точки зрения «Мерседес» решил взять штраф здесь и потерять позиции в воскресенье. Мы сосредоточены на себе и будем максимально качественно выполнять свою работу», — приводит слова Хорнера Autosport со ссылкой на Sky Sports.

Хэмилтон стал лучшим по итогам свободной практики. Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен уступил ему 0,367 секунды. Замкнул тройку напарник Ферстаппена — Серхио Перес.