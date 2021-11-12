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Кристиан Хорнер: «Штраф Хэмилтона ничего не меняет для «Ред Булл»

20:34
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал штраф пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.

12 ноября стало известно, что Хэмилтон потеряет пять позиций на старте «Гран-при Сан-Паулу» из-за замены ДВС.

«Для нас это ничего не меняет. Нужно сосредоточиться на том, чтобы самим выступить как можно лучше.

Погода немного испортилась сегодня, впереди спринт, а потом главная гонка в воскресенье. Вполне объяснимо, что со стратегической точки зрения «Мерседес» решил взять штраф здесь и потерять позиции в воскресенье. Мы сосредоточены на себе и будем максимально качественно выполнять свою работу», — приводит слова Хорнера Autosport со ссылкой на Sky Sports.

Хэмилтон стал лучшим по итогам свободной практики. Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен уступил ему 0,367 секунды. Замкнул тройку напарник Ферстаппена — Серхио Перес.

Дополнительная информация:

https://www.autosport.com/f1/news/red-bull-hamilton-grid-penalty-doesnt-change-anything-for-us/6774041/

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Екатерина Савостина все материалы автора
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