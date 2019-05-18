Кристиан Хорнер: "Ред Булл" не так конкурентоспособен, как в конце прошлого года"

Руководитель "Ред Булла" Кристиан Хорнер считает, что команда еще не достигла уровня конца прошлого года. Такой вывод он сделал после пяти первых гонок сезона.

– Мы не так конкурентоспособны, как в конце прошлого года, – цитирует Speedweek Хорнера. – На это есть несколько причин. Одна из них – более жесткие шины, поставляемые сейчас "Пирелли". В сочетании с новой аэродинамикой это нам не помогло. Изменение конфигурации переднего антикрыла – очень сложная тема. И мы ищем решение, двигаясь в верном направлении. Мы прогрессируем, двигатель тоже совершенствуется, надежность превосходна. Но и наши соперники не спят. "Феррари" привезла новый двигатель в Испанию, "Рено" тоже, "Мерседес" сделает это в Канаде. Мы вряд ли сможем на них повлиять.