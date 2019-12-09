Кристиан Хорнер: «Партнерство с «Хондой» «Ред Булл» порадовало»

Руководитель «Ред Булла» Кристиан Хорнер остался доволен сотрудничеством с «Хондой» в 2019 году. В этом году впервые двигатели «Ред Буллу» поставлял японский моторист.

— Думаю, что 2019 год был переходным для команды, — цитирует AFP Хорнера. — Все вполне ожидаемо. Мы впервые сменили поставщика двигателей за 13 лет. Партнерство с «Хондой» меня порадовало. Надежность оказалась высокой — был всего один отказ. Каждая доработка улучшала производительность. А результаты превзошли ожидания.