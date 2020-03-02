Формула-1
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Авто-мото   //    Формула-1

Кристиан Хорнер — о коронавирусе: «Ситуация меняется ежечасно»

15:10
Теги:

Руководитель «Ред Булла» Кристиан Хорнер рассказал о том, как в команде воспринимают распространение коронавируса. Из-за него был отменен этап в Китае, под вопросом проведение других гонок.

— Мы должны следовать указаниям властей соответствующих стран и руководящих органов нашего вида спорта, — цитирует Crash Хорнера. — Эта ситуация — движущаяся цель. Ситуация меняется каждый час. Нам нужно координировать все действия, поскольку есть свои проблемы в каждом перемещении по миру. На пути в Австралию, например, мы проверяем движение каждого участника.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир