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Кристиан Хорнер: «Невозможно привыкнуть к «вау-моментам» от Ферстаппена»

15:30
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился впечатлениями от выступлений гонщика команды, Макса Ферстаппена.

— Невозможно привыкнуть к «вау-моментам» от Макса, — приводит GPBlog слова Хорнера. — Он сейчас в лучшей форме и блестяще выполняет свою работу. Ферстаппен великолепно квалифицировался на «Гран-при Айфеля», а потом провел отличную гонку. К тому же, мы прогрессируем в работе над болидом и надеемся бросить вызов «Мерседесу» в ближайших гонках.

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