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Сегодня, 20:10

Хорнер: «Не думаю, что Ферстаппен будет гоняться в 41-42 года как Алонсо»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер не ожидает, что пилот команды Макс Ферстаппен продолжит выступать после 40 лет.

«Макс — самостоятельный человек, у него очень и очень четкие взгляды по поводу того, чем он хочет заниматься в жизни. Не думаю, что он будет гоняться в 41 или 42 года как Фернандо Алонсо, по крайней мере в «Формуле-1», но гонки — это любовь и страсть. Если он не на трассе, то гоняется в виртуальном мире, пилотирует машины GT ради удовольствия. Пока этот огонь в нем горит, он продолжит выступать. Но как долго это будет продолжаться, нам только предстоит увидеть», — приводит слова Хорнера Sky Sports.

После трех этапов сезона-2023 25-летний гонщик с 69 очками лидирует в личном зачете «Формулы-1», опережая на 15 баллов партнера по команде Серхио Переса. Голландский гонщик становился чемпионом в последних двух сезонах главной гоночной серии.

Формула-1
Ред Булл
Кристиан Хорнер
Макс Ферстаппен
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