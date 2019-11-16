Кристиан Хорнер: «Не думаю, что можно обвинять Албона в его вылете»

Руководитель «Ред Булла» Кристиан Хорнер прокомментировал аварию Александра Албона во второй практике «Гран-при Бразилии». В первой практике этот пилот показал лучшее время.

— Все начиналось хорошо, Алекс же дебютировал в Бразилии, он впервые на трассе и сразу показал отличное время, — цитирует F1i Хорнера. — А потом условия на трассе стали меняться. Не все сумели среагировать. Ферстаппен тоже совершил ошибку. Но для Алекса все закончилось вылетом. Возможно, мы были слишком оптимистичны, не поменяв вовремя резину на его машине, когда условия на трассе поменялись. Другие тоже ошибались. Я не думаю, что в этой аварии стоит обвинять Албона. У него были некоторые инциденты в этом году, но они касались свободных заездов, а в квалификации и гонке он безупречен.