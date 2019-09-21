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Кристиан Хорнер: «Хюлькенберга нет в нашем списке»

11:08
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Руководитель «Ред Булла» Кристиан Хорнер отметил, что пилот «Рено» Нико Хюлькенберг не входит в сферу интересов его команды и «Торо Россо». Немец в следующем сезоне рискует остаться за бортом «Формулы-1».

— Нико нет в нашем списке, — цитирует F1i Хорнера. — Он отличный гонщик, было бы здорово увидеть его в «Формуле-1» в следующем году. Это большой профессионал, который не реализовал свой потенциал. Надеюсь, он найдет себе место, потому что он лучше некоторых других пилотов в чемпионате.

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