Кристиан Хорнер: «Хюлькенберга нет в нашем списке»

Руководитель «Ред Булла» Кристиан Хорнер отметил, что пилот «Рено» Нико Хюлькенберг не входит в сферу интересов его команды и «Торо Россо». Немец в следующем сезоне рискует остаться за бортом «Формулы-1».

— Нико нет в нашем списке, — цитирует F1i Хорнера. — Он отличный гонщик, было бы здорово увидеть его в «Формуле-1» в следующем году. Это большой профессионал, который не реализовал свой потенциал. Надеюсь, он найдет себе место, потому что он лучше некоторых других пилотов в чемпионате.