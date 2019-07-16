Кристиан Хорнер: "Гасли перевернул страницу и стал другим гонщиком"

Руководитель "Ред Булла" Кристиан Хорнер отметил форму Пьера Гасли на "Гран-при Великобритании". 23-летний француз, который подвергался критике из-за слабых результатов, в Сильверстоуне финишировал четвертым.

– Пьер проделал очень хорошую работу, – цитирует F1i Хорнера. – Предыдущая гонка в Австрии была очень тяжелой для него. Но он перевернул страницу и сосредоточился на работе, не обращая внимания на то, что делает его партнер по команде. Он стал другим пилотом. В гонке и во всех сегментах квалификации он был конкурентоспособен. Он хорошо поборолся с Леклером и Феттелем и ехал отлично.