Кристиан Хорнер: "Ферстаппен в лучшей форме в своей жизни"

Руководитель "Ред Булла" Кристиан Хорнер доволен формой его пилота Макса Ферстаппена. После стартового отрезка сезона голландец занимает третье место в общем зачете, опережая обоих пилотов "Феррари".

– Мы провели сильно старт сезона, у нас уже есть два подиума и пять финишей в четверке лучших, – цитирует F1i Хорнера. – Впереди гонка в Монако, где мы традиционно сильны. Но сейчас в потрясающей форме "Мерседес". Наша задача – оказать на него давление. В Монако Ферстаппен переживал взлеты и падения. В прошлом году ему было особенно тяжело. Сейчас же Макс в лучшей форме в своей жизни. Это лучший шанс побороться с "Мерседесом". Мы постараемся это сделать.