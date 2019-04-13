Кристиан Хорнер: "Ферстаппен мог оказаться на втором ряду стартовой решетки"

Руководитель "Ред Булла" Кристиан Хорнер считает, что его пилоты могли опередить "Феррари" в квалификации "Гран-при Китая". Он имеет в виду пятое место Макса Ферстаппена, который не успел совершить быструю попытку в конце третьего сегмента.

– Макс был в хорошем положении, а потом его обошел Феттель, поэтому Максу пришлось отступить, чтобы траектория впереди была чище, – цитирует Sky Sports Хорнера. – Тут его обошла одна из "Рено", и Максу снова пришлось отступать. К сожалению, время шло, поэтому он не успел пересечь линию в срок. Очень жаль. Потому что у нас была хорошая возможность оказаться на втором ряду стартовой решетки.