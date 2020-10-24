Кристиан Хорнер: «Если и будем искать замену Албону, то не в академии «Ред Булл»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер заявил, что команда не будет рассматривать гонщиков из своей академии в случае расставания с одним из нынешних боевых пилотов, Алексом Албоном, по окончании сезона-2020.

— Наш приоритет — продлить контракт с Албоном, — приводит Sky Sports слова Хорнера. — Если придется искать ему замену, то мы будем искать ее не среди гонщиков программы «Ред Булл». Есть сразу несколько пилотов высокого класса, которые в следующем году могут остаться без команды.

Ранее в СМИ появлялась информация о возможном переходе в «Ред Булл» Серхио Переса или Нико Хюлькенберга.