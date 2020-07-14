Кристиан Хорнер: «Думаю, все должны быть обеспокоены темпом, который показывает «Рейсинг Пойнт»

Руководитель «Ред Булла» Кристиан Хорнер поделился мнением о выступлении «Рейсинг Пойнт» на старте сезона-2020.

— Думаю, все должны быть обеспокоены темпом, который показывает «Рейсинг Пойнт», — цитирует RaceFans Хорнера. — В некоторые моменты «Гран-при Штирии» Серхио Перес ехал быстрее, чем Валттери Боттас на «Мерседесе», хотя разница в резине была лишь в один круг. Тем не менее, Перес шел на 3-4 десятых секунды быстрее. «Рейсинг Пойнт» показали впечатляющий темп.

После «Гран-при Штирии» «Рено» подал протест о несоответствии болидов «Рейсинг Пойнт» регламенту «Формулы-1».