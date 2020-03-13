Кристиан Хорнер: «Думаю, перенос этапа в Бахрейне неизбежен»

Руководитель «Ред Булла» Кристиан Хорнер заявил о своей уверенности в том, что «Гран-при Бахрейна» не состоится из-за коронавируса вслед за «Гран-при Австралии».

— Думаю, что перенос гонки в Бахрейне практически неизбежен, — цитирует Motorsport.com Хорнера. — Конечно, подтверждения еще нет, но мне трудно представить, как команды отправятся в Бахрейн. Стоит ли приостановить сезон? Уверен, что этот вопрос будет обсуждаться. Нам нужно подождать и посмотреть, что скажут промоутеры. Они точно рассмотрят ситуацию со всех ракурсов, у них больше информации по поводу европейских этапов и «Гран-при Вьетнама».

«Гран-при Бахрейна» должен пройти с 20 по 22 марта. Ранее сообщалось, что этап пройдет без зрителей из-за угрозы коронавируса.