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Сегодня, 18:56

Кристиан Хорнер: «Знаем, что «Феррари» способна стать быстрее»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер допускает, что за зиму «Феррари» смогла увеличить мощность мотора.

По данным СМИ, в итальянской команде сумели увеличили мощность двигателя на 30 л.с.

«В прошлом году у «Феррари» были проблемы с надежностью — и если им удалось разобраться с этим и вдобавок увеличить мощность, то они ощутят результат уже сейчас. Прирост в 30 л.с. это много. Очень много. Мы обязаны помнить это. Мы уже видели, как они понижали мощность после прошлогодних неполадок. Так что знаем, что они способны стать быстрее», — приводит слова Хорнера Auto Motor und Sport.

В сезоне-2022 «Феррари» заняла вторую строчку в зачете Кубка конструкторов, набрав 554 очка. Чемпионом стал «Ред Булл» (759 очков).

Презентация нового болида «Феррари» состоится 14 февраля.

Источник: Auto Motor und Sport
Формула-1
Ред Булл
Феррари
Кристиан Хорнер
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