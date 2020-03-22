Кристиан Хорнер: «Давайте признаем, что ситуация с «Гран-при Австралии» была очень сложной»

Руководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер считает, что не стоит критиковать организаторов «Формулы-1» за отмену «Гран-при Австралии» в последний момент. Гонка была отменена из-за того, что у работника «Макларена» выявили коронавирус. После этого руководству «Ф-1» пришлось отменить ряд других «Гран-при».

— Давайте признаем: это была очень сложная ситуация, — цитирует Хорнера Autosport. — Когда мы приехали, в паддоке не было ни одного случая. Один тест оказался положительным, и, конечно, в конечном счете было принято решение об отмене. Если бы этого сотрудника протестировали раньше, мы бы не поехали в Австралию и сэкономили бы на билетах. Жаль, что вышло так, как вышло, но здоровье болельщиков, команд, и всего общества в конечном счете важнее. Сложно критиковать это решение. Образно говоря, руководство Ф-1 пыталось попасть по движущейся цели.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 307 278 человек. Умерших — 13049, выздоровевших — 92 373. В России на данный момент 306 случаев заражения, один человек умер. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия.