Кристиан Хорнер: «Боттас плохо стартовал и отлично сработал на пользу «Мерседеса», выбив обе машины «Ред Булл»

Руководитель «Ред Булла» Кристиан Хорнер высказался о результате «Гран-при Венгрии».

На старте гонки пилот «Мерседеса» Валттери Боттас устроил масштабную аварию. В первом повороте он въехал сзади в Ландо Норриса («Макларен»). А тот по инерции выбил с трассы Макса Ферстаппена и Серхио Переса («Ред Булл»). Ферстаппен в итоге финишировал десятым, а Перес не смог продолжить гонку.

«Мы еще изучим ситуацию детальнее, но по первой информации двигатель с болида Переса больше нельзя использовать. Смогут ли теперь оба пилота завершить сезон без штрафов за замены моторов? Боюсь, что шансы совсем невелики.

И это большое разочарование. Замены приходится делать не из-за фактора надежности, а из-за аварий — притом, что не мы являемся их виновниками.

Не думаю, что сегодня мы хоть что-то могли сделать. Гонки могут быть жестокими, не правда ли? Валттери плохо стартовал, потом неправильно рассчитал торможение и отлично сработал на пользу «Мерседеса», выбив обе машины «Ред Булл». Повреждения очень серьезные. Пересу придется снова менять двигатель, болид Макса тоже был сильно поврежден», — приводит слова Хорнера Motorsport.

Победу на «Гран-при Венгрии» одержал пилот «Альпин» Эстебан Окон.