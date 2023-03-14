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Сегодня, 15:16

Роналду посетит «Гран-при Саудовской Аравии». Это включено в его контракт с «Аль-Насром»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду может посетить «Гран-при Саудовской Аравии» «Формулы-1».

По информации источника The Sun, посещение гонки, по всей видимости, включено в контракт 28-летнего португальца с саудовским клубом.

Второй этап сезона-2023 пройдет с 17 по 19 марта в Джидде.

Роналду подписал контракт с «Аль-Насром» до лета 2025 года. Базовый оклад форварда составляет 75 миллионов долларов в год, а вместе с коммерческими выплатами и доходами за роль амбассадора заработок доходит до 200 миллионов.

Источник: The Sun
Криштиану Роналду
Формула-1
ФК Аль-Наср
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