Косаченко считает, что в сезоне будет не больше 15 гонок

Бывший менеджер первого российского пилота «Формулы-1» Виталия Петрова Оксана Косаченко предположила, сколько этапов могут состояться в текущем сезоне. Его начало отложено из-за пандемии коронавируса.

— Сейчас нам говорят про 18 этапов, но уж слишком хорошая обстановка должна быть для этого, — цитирует Косаченко News.ru. — Здесь вопрос не только в том, чтобы подготовить трассу, необходимо, чтобы приехали зрители. Люди психологически должны быть настроены на то, чтобы куда-то отправиться путешествовать и тратить деньги не на маски и лекарства, не запасаться этой несчастной туалетной бумагой и гречкой, а тратить деньги на развлечения. Проводить гонки в отсутствие зрителей — такого «Формула-1» себе позволить точно не может. Поэтому, на мой взгляд, количество гонок будет сокращено. Если, как и планируется, всё стартует в начале июня в Азербайджане, то по-хорошему в начале апреля — это самое позднее — желательно, чтобы по количеству заболеваний кривая пошла вниз. Психологически будет правильнее стартовать уже в конце лета, провести сокращенный сезон. Мне кажется, расчет на 15 гонок — это самый максимум, который может быть.

Почему нам сейчас говорят о том, что пройдет 18 или даже 20 гонок? Потому что дело в финансах. Потому что есть определённые обязательства перед спонсорами как у самой «Формулы-1», так и у команд, и самих пилотов: сколько раз они должны появиться и в каких местах. Поэтому это все потребует серьёзного перосмысления.