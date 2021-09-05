Косаченко считает, что Расселл будет менее сговорчивым, чем Боттас в «Мерседесе»

Бывший коммерческий директор команды «Кэтерхэм» и экс-менеджер российского гонщика Виталия Петрова Оксана Косаченко в разговоре с «СЭ» подвела итоги «Гран-при Нидерландов».

«Сегодня была какая-то фантастическая гонка. Писали, что 30 % зрителей лишились своих билетов, но было ощущение, что все 100 000 все равно каким-то образом проникли на трибуны. Ферстаппен подарил невероятный праздник своему народу. «Зандворт» — очень сложный этап «Формулы-1», с точки зрения экологической обстановки в Нидерландах. Рада, что его вернули в календарь», — сказала Косаченко «СЭ».

Косаченко также прокомментировала то, что Валттери Боттас ослушался руководства «Мерседеса» и сделал лучший круг в Нидерландах.

«Тем не менее, очко осталось за «Мерседесом», это лучше, чем если бы оно ушло «Ред Буллу». Не вполне было очевидно, смог ли бы Хэмилтон показать лучший круг. И поведение Валттери не из-за того, что вот-вот объявят, что места ему не будет — это невозможно. У Боттаса подписан контракт, за любую серьезную ошибку, команда будет наказана, в том числе и рублем. Предполагала, что Боттаса уже в этом сезоне не будет в «Мерседесе», но он все еще тут. Очень сильно на всю игру сейчас повлиял уход Райкконена. Пока документов о переходе Расселла нет, но, мы четко понимаем, что Джордж не такой простой в управлении пилот, как Валттери», — добавила Косаченко.

Победителем «Гран-при Нидерландов» стал пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен. Вторым стал Льюис Хэмилтон из «Мерседеса», замкнул тройку его напарник по команде Валттери Боттас.

Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин не смог финишировать. Он сошел с трассы из-за проблем с болидом.