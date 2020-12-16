Косаченко считает, что Квяту не стоит третий раз возвращаться в «Формулу-1»

Бывший коммерческий директор команды «Кэтерхэм» и экс-менеджер российского гонщика Виталия Петрова Оксана Косаченко поделилась мнением об уходе российского гонщика Даниила Квята из команды «Альфа Таури».

«От Дани избавились и это стандартная ситуация, мы к этому были готовы, — сказала «СЭ» Косаченко. — Почему такое решение принято? «Формуле-1» нужна молодежь, надо дальше развиваться. Юки Цунода — топ среди пилотов, которыми занимался «Ред Булл». Это и чисто маркетинговая история: если вкладываться в молодежь и дальше не давать ей выхода наверх, то нет смысла в юниорской программе.

Хороший вариант для Дани поработать тест-пилотом, у него есть такой опыт, и он всегда очень неплох был в инженерных вопросах, мог бы посоветовать команде какие-то вещи. С другой стороны, вы знаете, как у нас любит расставаться Доктор Марко: захлопывает дверь, запирает на все замки, а ключ, видимо, съедает. Маловероятно, что расставание будет на дружеской ноте.

Однозначно Квят может проявить себя и в других сериях. Он быстрый пилот, у него колоссальный опыт, точно себя еще найдет. Возвращаться в «Формулу-1? будет абсолютной глупостью. Три раза войти в одну воду... Я такого не помню».

Квят выступал за «Альфа Таури» в период с 2013-го по 2014-й, с 2016-го по 2017-й и с 2019-го по 2020 годы. В сезоне-2021 партнером Пьера Гасли будет японец Юки Цунода.

(Анастасия Пастернак)