Косаченко: «Если у Мазепина будет машина, которая ему подходит, результат кардинально изменится»

Бывший коммерческий директор команды «Кэтерхэм» и экс-менеджер российского гонщика Виталия Петрова Оксана Косаченко в разговоре с «СЭ» оценила результат Никиты Мазепина на «Гран-при Саудовской Аравии» «Формулы-1».

«Тяжелейший сезон для Никиты, — сказала Косаченко корреспонденту «СЭ» Антону Иванову. — С начала года всем было понятно, что ему будет очень тяжело. Сложно показывать хороший результат, когда машина тебе совсем не подходит. Он делает все, что от него зависит. Эту ситуацию практически невозможно переломить до тех пор, когда не будет другая машина или команда. Дай бог, чтобы в следующем году ему подошел автомобиль. Безусловно, если у него будет машина, которая ему подходит, результат кардинально изменится».

Никита Мазепин попал в аварию в гонке и не сумел финишировать. В текущем сезоне он не набрал ни одного очка.