Коронель — о Цуноде: «Пока не соответствует уровню «Ред Булл»

Нидерландский пилот Тим Коронель критически оценил дебют Юки Цуноды за основную команду «Ред Булл» на домашнем «Гран-при Японии».

«Юки явно недотягивает до уровня, которого требует машина «Ред Булл». Хотя назвать его выступление полным провалом тоже нельзя. В такой команде пилот обязан как минимум стабильно приносить очки. 12-е место в Сузуке — это ниже ожиданий, — цитирует Коронеля Racingnews365.

Четвертый этап сезона 2025 года пройдет с 11 по 13 апреля в Бахрейне.