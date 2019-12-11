Команды «Формулы-1» отказались от использования новых шин в 2020 году

В «Формуле-1» в следующем сезоне продолжат использовать те же шины, которыми команды пользовались в этом году. Такое решение было принято после серии тестов — команды опробовали предлагаемые «Пирелли» новые шины на 2020 год. После тестов все десять команд проголосовали против введения обновленной спецификации, поэтому в следующем году резина будет той же, что и в этом.

Как сообщает F1i, в новой спецификации «Пирелли» хотела сделать шины с более широким диапазоном рабочей температуры, а также с меньшей склонностью к деградации. Однако результаты тестов команды не устроили.