Команды «Формулы-1» обсудили альтернативные потере мест на старте штрафы

Команды «Формулы-1» вместе с ФИА и Liberty Media обсуждают альтернативы существующей системе наказаний за замену элементов машины сверх допустимой квоты. Сейчас применяется потеря позиций на стартовой решетке, однако все стороны сходятся во мнении, что этот штраф не слишком эффективен, приводит к путанице и снижает мотивацию гонщиков. «Рено» предлагает использовать штраф по времени.

— Мы предлагаем ввести штрафное время, — цитирует F1i руководителя «Рено» Сириля Абитбуля. — Этот штраф будет отбываться во время пит-стопа, или время прибавят после финиша гонки. И не придется менять стартовую позицию, что вернет мотивацию в квалификации.

Эту идею поддержали и в «Макларене». В то же время команды скептически отнеслись к идее ввести систему балласта, которая также предлагалась в виде штрафа. По их словам, эта практика неэффективна и непонятна для зрителей. Третьей альтернативой, озвученной на собрании, было введение ограничения топлива, но и эта идея не встретила поддержки.