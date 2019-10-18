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Команды «Формулы-1» обратились в ФИА с просьбой проверить двигатели «Феррари»

11:38
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Несколько команд «Формулы-1» обратились в ФИА с просьбой разъяснить, насколько конструкция нынешнего двигателя «Феррари» соответствует регламенту. Как сообщает Autosport, команды подозревают, что «Феррари» может использовать лазейку в техническом регламенте, что позволяет ей превосходить двигатели других производителей в мощности. Соперники интересуются с тем, чтобы самим попробовать использовать этот же ход в двигателях для болидов на следующий сезон.

В ФИА отметили, что никаких протестов от команд по поводу конструкционных решений не поступало. Там подчеркнули, что все параметры двигателей контролируются надлежащим образом.

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