Команды «Формулы-1» обратились в ФИА с просьбой проверить двигатели «Феррари»

Несколько команд «Формулы-1» обратились в ФИА с просьбой разъяснить, насколько конструкция нынешнего двигателя «Феррари» соответствует регламенту. Как сообщает Autosport, команды подозревают, что «Феррари» может использовать лазейку в техническом регламенте, что позволяет ей превосходить двигатели других производителей в мощности. Соперники интересуются с тем, чтобы самим попробовать использовать этот же ход в двигателях для болидов на следующий сезон.

В ФИА отметили, что никаких протестов от команд по поводу конструкционных решений не поступало. Там подчеркнули, что все параметры двигателей контролируются надлежащим образом.