Команды «Формулы-1», не использующие двигатели «Феррари», вновь обратились с требованиями к ФИА

Команды «Формулы-1», не использующие двигатели «Феррари», вновь обратились с претензиями и требованиями к Международной автомобильной федерации (ФИА), сообщает Autosport.

По информации источника, все те же семь команд — «Мерседес», «Ред Булл», «Рено», «Макларен», «Рейсинг Пойнт», «АльфаТаури» и «Уильямс» — во второй раз обратились в ФИА с коллективным письмом. В этот раз текст письма является конфиденциальным, но, по сведениям источника, требования коллективов остаются прежними. Как сообщает издание, команды обеспокоены тем, что ФИА не доказала свои сомнения в нелегальности мотора «Феррари» и тем, что вопрос между организацией и «Феррари» был урегулирован на конфиденциальных условиях. Также, команды считают, что неспособность ФИА найти нужные факты для доказательств свидетельствуют о неспособности организации контролировать соблюдение технического регламента.

Ранее ФИА выступила с заявлением по поводу соглашения с «Феррари"в отношении мотора, использовавшегося на болидах команды, которые принимали участие в сезоне-2019. «Феррари» подозревают в использовании нелегальной силовой установки.