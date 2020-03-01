Команда Квята не ожидает проблем с участием в «Гран-при Австралии» из-за коронавируса

Франц Тост, руководитель команды «АльфаТаури», за которую выступает россиянин Даниил Квят, высказался по поводу ситуации с «Гран-при Австралии» и коронавирусом.

Команда базируется в Италии, где произошла вспышка коронавируса. Ряд стран уже ввел ограничения на въезд людей из очагов распространения эпидемии. Тост ответил на вопрос о том, могут ли не пустить «АльфаТаури» в Австралию.

— Я об этом не думал и принимать решение не мне, — сказал Тост. — Но если некоторые команды по каким-то причинам не смогут выступать, то я считаю несправедливым начинать сезон. Ведь это будет огромным ударом по ним, какие бы команды это ни были. Мы едем в Австралию и хотим участвовать в Гран При. Это по состоянию на данный момент. Я не жду проблем. Если мне все правильно сказали, то люди из Италии проходят медицинскую проверку, и если они не больны, если у них нет коронавируса, то они могут работать в Бахрейне. Полагаю, это касается и Ф-1.

«Гран-при Австралии» пройдет 13-15 марта.