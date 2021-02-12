Команда Фернандо Алонсо выступила с заявлением о состоянии пилота
Команда «Формулы-1» «Альпин», боевым пилотом которой является испанец Фернандо Алонсо, 12 февраля выступила с официальным заявлением по поводу состояния гонщика, которого днем ранее сбила машина во время велотренировки.
«Фернандо находится под наблюдением врачей в госпитале в Швейцарии. Медики выявили у него трещину в верхней челюсти и успешно провели необходимую операцию. Алонсо останется в госпитале под наблюдением врачей еще на 48 часов. Через несколько дней, после окончательного восстановления, он вернется к тренировкам. Мы ожидаем, что он будет полностью в состоянии завершить подготовку к сезону», — говорится в заявлении «Альпин», опубликованном в Twitter.
Alpine F1 Team Statement pic.twitter.com/P2yXlpyCBj— Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) February 12, 2021
В четверг, 11 февраля, Алонсо был сбит машиной во время велотренировки.
Алонсо с 2001 по 2018 годы выступал в «Формуле-1», представляя команды «Рено», «Минарди», «Макларен» и «Феррари». В 2005 и 2006 годах он становился чемпионом гоночной серии.
В этом году Алонсо должен вернуться в «Королевские гонки» в составе команды «Альпин» после двухлетнего перерыва.
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