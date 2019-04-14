Коллегия стюардов "Формулы-1" объяснила причину наказания Квята на "Гран-при Китая"

Коллегия стюардов "Формулы-1" объяснила причину наказания российского пилота "Торо Россо" Даниила Квята, который столкнулся с двумя болидами "Макларен" на первом круге "Гран-при Китая", информирует autosport.com. Гонщик получил два штрафных балла в суперлицензию.

24-летний спортсмен был наказан за это проездом по пит-лейну​. Квят сошел с дистанции на 43-м круге из-за технических проблем.

– Стюарды рассмотрели видеозапись и пришли к выводу, что гонщик на машине #26 (Квят) потерял контроль над машиной при выходе из шестого поворота и врезался в две машины, ехавшие слева от него. Он врезался сам, и стюарды постановили, что он полностью виноват в этом столкновении, – приводит текст заявления autosport.com.

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