Колапинто стал основным пилотом «Альпин»

Пилот Франко Колапинто стал основным гонщиком «Альпин», сообщает пресс-служба французской команды.

Отмечается, что контракт аргентинца рассчитан на пять гонок. В «Альпин» Колапинто заменил Джека Дуэна. Ранее на «Гран-при Майами» австралиец сошел с дистанции после столкновения с новозеландцем Лиамом Лоусоном из «Рейсинг Буллз». Дуэн останется в команде в качестве резервного пилота.

Дебют 21-летнего Колапинто в качестве основного пилота состоится 16 мая на «Гран-при Эмильи-Романьи».

«Альпин» занимает девятое место в Кубке конструктов с семью очками.