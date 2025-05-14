Колапинто поделился ожиданиями от дебюта за «Альпин»

Аргентинский гонщик «Альпин» Франко Колапинто поделился эмоциями перед своим дебютом за французскую команду на «Гран-при Эмилии-Романьи».

«Невероятно волнительно снова оказаться за рулем после декабря. Огромная благодарность команде за доверие — теперь моя задача оправдать ожидания. Италия для меня особое место: здесь я впервые сел за руль болида в прошлом году, и теперь вернусь в Имолу уже в составе «Альпин», — цитирует Колапинто официальный пресс-релиз команды.

«Гран-при Эмилии-Романьи» пройдет с 16 по 18 мая и станет первым европейским этапом в 2025 году.