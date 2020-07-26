Клэр Уильямс сравнила Рассела с Хиллом и Мэнселлом

Заместитель руководителя «Уильямса» Клэр Уильямс поделилась мнением о гонщике Джордже Расселе. Она сравнила его со знаменитыми пилотами, которые выступали за команду.

— Джордж принадлежит той же когорте пилотов, что Деймон Хилл, Найджел Мэнселл и Нико Росберг, — приводит слова Уильямс Autosport со ссылкой на подкаст F1 Nation. — Он уникальный по-своему, но настолько же талантливый и очень целеустремленный. Мне не хватит слов, чтобы описать все его качества, нам очень повезло работать с ним в одной команде. Я горы сверну, чтобы он стал чемпионом мира с «Уильямс».

Честно говоря, мы выдохнули, когда стало известно, что Джордж остается в команде ещё на год — у него трехлетний контракт. Я очень не хотела его потерять, но и не стала бы мешать ему использовать шанс всей своей жизни. Так что мы рады, что Джордж остается. Он стал настоящим лидером команды, и с ним очень приятно работать.