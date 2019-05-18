Клэр Уильямс: "Сначала я скептически отнеслась к женской гоночной серии"

Заместитель руководителя "Уильямса" Клэр Уильямс считает, что женская гоночная серия может пойти на пользу автоспорту. Она посетила первый этап женского чемпионата в Хоккенхайме.

– Сначала я скептически отнеслась к концепции, – цитирует F1i Уильямс. – Боялась, что эта серия будет шагом назад для продвижения женщин в автоспорте, поскольку имеет некую форму разделения полов. Но эта гонка была фантастической. Впечатляет, что такой чемпионат создали за столь короткое время. Это было историческим моментом.