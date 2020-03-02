Клэр Уильямс: «Кто-то связывает проблемы «Уильямса» с тем, что я женщина»

Заместитель руководителя «Уильямса» Клэр Уильямс считает, что к ней иногда предвзято относятся, поскольку она женщина. Неудачи команды в последние годы все чаще приводят к призывам сменить ее у руля «Уильямса».

— Как только случается неудача, люди сразу объясняют ее тем, что я женщина, — цитирует F1i Уильямс. — Они более грубо оценивают ситуацию, потому что я женщина. Кто-то мне говорил, что обсуждается даже, будто команда стала хуже работать, когда я забеременела и родила. Как так можно? В «Формуле-1» есть еще девять руководителей команд. И я уверена, что у большинства из них есть дети. Но кто-то их критиковал, упоминая это? Это позорное отношение к женщинам из 19-го века. Я работаю семь дней неделю круглый год. Мне нужно скрывать, что я мать, чтобы управлять командой «Формулы-1»? Проблемы «Уильямса» не связаны с тем, что у меня есть ребенок.